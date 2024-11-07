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Кухонный работник из Братска отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

Женщина перешла по указанной ссылке.

Источник: Комсомольская правда

Кухонный работник из Братска стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, с 51-летний женщиной связался «оператор» сотовой компании и предложил подключить высокоскоростной интернет.

Потерпевшая сказала аферисту, что ее устраивает действующий тариф, однако мужчина настоял на своем, рассказал о якобы особенностях и преимуществах. Женщина доверилась и перешла по указанной ссылке.

— После установки стороннего приложения потерпевшая обнаружила, что с ее банковской карты исчезло 93 тысячи рублей, — рассказывают в полиции.

Правоохранители напоминают, что программы неизвестного происхождения могут занести вирус на телефон. Тогда мошенники смогут похитить личные данные.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Иркутского района получит обратно похищенные мошенниками деньги.