Кухонный работник из Братска отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

Кухонный работник из Братска стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, с 51-летний женщиной связался «оператор» сотовой компании и предложил подключить высокоскоростной интернет.
Потерпевшая сказала аферисту, что ее устраивает действующий тариф, однако мужчина настоял на своем, рассказал о якобы особенностях и преимуществах. Женщина доверилась и перешла по указанной ссылке.
— После установки стороннего приложения потерпевшая обнаружила, что с ее банковской карты исчезло 93 тысячи рублей, — рассказывают в полиции.
Правоохранители напоминают, что программы неизвестного происхождения могут занести вирус на телефон. Тогда мошенники смогут похитить личные данные.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер из Иркутского района получит обратно похищенные мошенниками деньги.