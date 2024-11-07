Семья многодетной сибирячки, умершей после операции, в которой не нуждалась: «Каждая деталь в доме напоминает о маме»

А потом сибирячка услышала, как врачи назвали имя ее мамы. Пришло осознание, что случилось страшное. Но в операционную не пускали. Екатерину в тяжелом состоянии госпитализировали в клиническую больницу. Тогда родные и узнали, что сибирячке операцию так и не провели. Во время введения в наркоз якобы случился синдром Мендельсона (острое повреждение легких при попадании кислого содержимого желудка в нижние дыхательные пути — прим. Ред).