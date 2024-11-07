Семья многодетной сибирячки, умершей после операции, в которой не нуждалась: «Каждая деталь в доме напоминает о маме»

У 50-летней Екатерины* из Читы было, как говорят трое ее детей, отменное здоровье. Всю жизнь прожила в деревне — на свежем воздухе, занималась хозяйством, огородом. Но в 2022-м году пришлось лечь под хирургический нож. А через сутки она скончалась в реанимации. Летом 2024-го акушера-гинеколога, которая порекомендовала сделать операцию, приговорили к ограничению свободы. Медик подала апелляцию, решение суда стало известно. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Шок должен был ударить по здоровью».
Погибшая Екатерина прожила с супругом, 55-летним Константином*, в браке более 35 лет. Хотя знакомы сибиряки были со школьной скамьи. Но осенью два года назад супруг огорошил любимую.
«Планирую отправиться в зону СВО добровольцем», — заявил глава семьи родным. Уехал на передовую вслед за сыном.
— Мама тяжело провожала отца, все время плакала, — рассказывает Евгения, дочь Екатерины. — Я понимала, что такие переживания могут ударить по здоровью. Настояла на обследовании сердца в частной клинике.
Женщина в сопровождении дочери посетила кардиолога и сделала несколько видов УЗИ. Вскоре пришли результаты.
— Насторожил результат обследования женских органов. Врач увидел кисту яичника, размер которой достигал трех сантиметров. Посоветовали обратиться к гинекологу для консультации.
По словам Евгении, мама тогда была шокирована. Ведь она не подозревала о существовании образования, так как ничего не беспокоило.
«Поможет только операция».
— Сразу знала, в какую клинику запишу маму на прием, — говорит Евгения. — В том учреждении оперировали и наблюдали моего ребенка. Казалось, что организация проверенная.
27 ноября Екатерина отправилась на прием к гинекологу. С диагнозом врач не торопилась. После осмотра дала направления на анализы.
— Однако на следующем приеме опасения подтвердились, у мамы киста. Гинеколог рекомендовала операцию по удалению образования, — рассказывает свою версию Евгения. — Медик объяснила, чем грозило бездействие. Якобы киста могла лопнуть, если вдруг мама, например, поднимет тяжесть.
Екатерина взвесила все за и против и согласилась на вмешательство. Операцию назначили на 30 ноября 2022-го.
«Мама была в коме …».
В клинику на операцию Евгения поехала вместе с мамой. Врачи предупредили дочь пациентки, что процедура будет длиться от 40 минут до часа.
— Но прошло полтора часа, а хирург не выходит. Попросила медсестру в регистратуре, чтобы узнала, почему так долго. Но вдруг заметила, как в клинику забежали фельдшеры скорой помощи, уточняя, где операционная.
А потом сибирячка услышала, как врачи назвали имя ее мамы. Пришло осознание, что случилось страшное. Но в операционную не пускали. Екатерину в тяжелом состоянии госпитализировали в клиническую больницу. Тогда родные и узнали, что сибирячке операцию так и не провели. Во время введения в наркоз якобы случился синдром Мендельсона (острое повреждение легких при попадании кислого содержимого желудка в нижние дыхательные пути — прим. Ред).
— Мама впала в кому… — вспоминает Евгения. — 1 декабря врачи собрали консилиум, но в этот же день кардиолог-реаниматолог сообщил, что мамы нет… Якобы дважды останавливалось ее сердце.
Судебные тяжбы.
Вечером 1 декабря супруг уговорил Евгению написать заявление. В региональном Следкоме завели уголовное дело по факту выполнения работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Одна из экспертиз показала, что киста была доброкачественная.
— Акушер-гинеколог знала, что оперативное лечение пациентке не показано. Было необходимо консервативное наблюдение в период определенного времени, — сообщают КП-Иркутск в Центральном районном суде Читы. — Однако врач рекомендовала провести оперативное вмешательство.
Обвинения предъявили гинекологу. В октябре 2023 года в Центральный районный суд Читы признал гинеколога невиновной. Евгения, недовольная результатом, подала апелляцию в Забайкальский краевой суд в ноябре 2023 года. Рассмотрение дела началось заново в декабре.
— 22 июля 2024 года вынесен обвинительный приговор. Гинеколога приговорили к ограничению свободы, а также запретили заниматься врачебной деятельностью некоторое время, — рассказывает Евгения.
Но гинеколог хотела обжаловать приговор. В октябре 2024 года приговор оставили без изменений. Пока решение в законную силу не вступило. До этого времени медик может еще раз подать апелляцию.
«Кошмар не окончен».
Однако по делу Екатерины проходит и второй врач. Анестезиолог, которого подозревают в неправильной интубации трахеи (введение трубки в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей — прим. Ред.) перед операцией.
— Уголовное дело по второму факту пока находится в производстве, — сообщают КП-Иркутск в СУ СКР Бурятии.
— Наша семья тяжело переживает трагедию… Папа долго не хотел возвращаться домой после похорон. Говорил, что каждая деталь в доме напоминает о маме, — рассказывает Евгения. — И кошмар еще не окончен…