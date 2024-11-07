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В Уфе выросло число госпитализированных с отравлением работников завода

Число госпитализированных с УМПО в Уфе выросло до 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выросло число госпитализированных с кишечной инфекцией сотрудников УМПО. Напомним, 21 работник завода пожаловались на симптомы отравления после посещения буфета, с норовирусом были госпитализированы 10 человек. Сейчас количество пострадавших, лечащихся в стационаре, достигло 14.

Как сообщает Минздрав республики, состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной версии, источником норовирусной инфекции стал работник пищеблока. Сейчас буфет закрыт, а следователи завели уголовное дело.

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