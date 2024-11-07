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Неадекватный мужчина прорвался в школу в Челябинской области

Неадекватный мужчина прорвался в школу в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло утром 7 ноября в Кунашакском районе.

«В дежурную часть районного отдела полиции в 9:44 поступило сообщение, что в хозяйственный блок начальной школы зашел местный житель, который начал вести себя неадекватно», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Персонал принял меры к ограничению передвижения злоумышленника, вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«На место прибыли ближайшие экипажи полиции и Росгвардии, в результате состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении мужчина 1993 года рождения был задержан», — добавили в ведомстве.

В результате происшествия пострадавших нет.