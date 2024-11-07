В Ленинградской области задержаны сотрудники полиции по делу о взятках за проезд грузовиков

С мая по ноябрь 2024 года полицейские регулярно получали деньги от представителей транспортных компаний. Задержания прошли при передаче взятки, также проведены обыски по месту их службы и проживания. Подозреваемым грозит обвинение по статье 290 УК РФ, касающейся получения взятки группой лиц в крупном размере.