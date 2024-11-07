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Денежное дерево: на предпринимателя из Дальнереченска завели две уголовки

Уссурийские таможенники выявили контрабанду пиломатериалов на 16 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Более тысячи кубометров пиломатериалов дуба монгольского вывезли в Китай по поддельным документам на сумму более 16 миллионов рублей из Приморья. Нарушителем оказался предприниматель из Дальнереченска, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Преступление выявили сотрудники таможни, УФСБ и транспортной прокуратуры. Пиломатериалы перевозили с 2020 по 2021 год. После проверки ведомство установило, что документы, подтверждающие законность вывоза древесины, — поддельные. Лесоматериалы незаконно заготавливали в РФ, а после экспортировали в КНР.

В отношении предпринимателя завели два уголовных дела за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Теперь мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что житель КНДР, собираясь вылететь из Владивостока в Пхеньян, попытался забрать с собой мускусные железы кабарги. Мужчина спрятал их в презервативы и законсервировал в банку сгущенного молока.