Денежное дерево: на предпринимателя из Дальнереченска завели две уголовки

Более тысячи кубометров пиломатериалов дуба монгольского вывезли в Китай по поддельным документам на сумму более 16 миллионов рублей из Приморья. Нарушителем оказался предприниматель из Дальнереченска, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Преступление выявили сотрудники таможни, УФСБ и транспортной прокуратуры. Пиломатериалы перевозили с 2020 по 2021 год. После проверки ведомство установило, что документы, подтверждающие законность вывоза древесины, — поддельные. Лесоматериалы незаконно заготавливали в РФ, а после экспортировали в КНР.
В отношении предпринимателя завели два уголовных дела за незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Теперь мужчине грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что житель КНДР, собираясь вылететь из Владивостока в Пхеньян, попытался забрать с собой мускусные железы кабарги. Мужчина спрятал их в презервативы и законсервировал в банку сгущенного молока.