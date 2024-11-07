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Гараж главы села на Чукотке сдуло во время посадки вертолёта

Конструкция упала на шестилетнюю девочку и её мать, обе погибли.

По информации SHOT, Ми-8 компании «Чукотавиа» выполнял рейс из посёлка Провидения в село Нунлигран. Во время посадки сильным порывом ветра от лопастей сдуло гараж, принадлежащий главе села Марине Тагратгыргиной.

Конструкция размерами 3 на4 и 5 на 6 метров отлетела на несколько метров, прямиком на людей, ждавших вертолёт, и придавила шестилетнюю девочку и её мать. Их госпитализировали с переломами рёбер, грудины и ключиц, а также открытой черепно-мозговой травмой. От полученных травм девочка и её мама скончались.

Гараж уже не в первый раз сдувало — при порывах ветра он частенько «гулял». На этот раз он находился в 25 метрах от места посадки вертолёта. Люди специально становились за ним, чтобы спрятаться от сильного ветра.