Упавшее дерево убило женщину в Павлодаре

«Вызов поступил 7 ноября в 09 часов 37 минут. Повод — человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3−4 степени», — сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.