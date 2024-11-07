Упавшее дерево убило женщину в Павлодаре

«Вызов поступил 7 ноября в 09 часов 37 минут. Повод — человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3−4 степени», — сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.
В связи с усилением ветра до 23−30 м/с в Павлодарской области объявлено штормовое предупреждение. Занятия в начальных классах первой смены отменены. Поступают сообщения о поваленных деревьях в областном центре, отключениях электроэнергии в пригородах.
Занятия в школах второй смены в предшкольных, а также в 1−11 классах Павлодара отменены. Сейчас в областном центре температура 0 градусов, ветер 17−25 м/с.