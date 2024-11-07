Жителя Мордовии задержали за передачу данных о военных грузах Украине

«Установлено, что бывший заключенный подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. В декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии. Мужчина посредством мессенджеров установил и поддерживал сотрудничество с представителем запрещённого в России украинского вооруженного формирования и передавал противнику данные о предприятиях Мордовии, исполняющих гособоронзаказ, и местах прохождения военных грузов через регион», — говорится в сообщении.