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Заказавший убийство любовницы бывший аким вышел на волю раньше срока

Экс-аким Теректинского района Женис Сериккалиев, осужденный к 11 годам лишения свободы после заказной попытки убить любовницу, вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

О замене неотбытого срока на условный он ходатайствовал спустя 8 лет.

Как выяснил «Мой город», реальный срок на условный Сериккалиеву заменили еще в апреле 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. Экс-аким отсидел 8 лет из 11. Срок должен был закончиться 14 марта 2027 года.

Во время отбывания наказания Сериккалиев не нарушал правила, работал, участвовал в мероприятиях, 15 раз получал поощрения.

Инцидент произошел в 2016 году. Аким Теректинского района Женис Сериккалиев заказал у своего подчиненного, начальника ЖКХ, убийство любовницы. Та требовала признать отцовство внебрачного ребенка, иначе грозила скандальным разоблачением. Роль киллера поручили водителю акимата. Пострадавшая, которая получила 8 ножевых ранений, опознала именно его. Суд в итоге приговорил главу района и начальника ЖКХ к 11 годам колонии, водителя — к 10.