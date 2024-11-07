В Башкирии предстанет перед судом водитель скорой за смертельное ДТП с поездом

В Стерлитамаке на скамье подсудимых окажется 54-летний водитель неотложки, которого обвиняют в гибели пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Трагедия произошла в феврале этого года. Водитель скорой помощи выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в машину врезался тепловоз. В результате, пациентка, которая была в салоне неотложки, погибла на месте от травм.
— Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, — заключили в прокуратуре.
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