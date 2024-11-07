В Башкирии предстанет перед судом водитель скорой за смертельное ДТП с поездом

Трагедия произошла в феврале этого года. Водитель скорой помощи выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в машину врезался тепловоз. В результате, пациентка, которая была в салоне неотложки, погибла на месте от травм.