Пассажир упал на нерабочие пути на станции метро «Спортивная» в Петербурге

Накануне, 6 ноября, на станции метро «Спортивная» в Петербурге произошло ЧП — пассажир упал на нерабочие пути. Информацию об этом SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе городской подземки. — Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Мужчину отвезли в больницу, — рассказал представитель петербургского метрополитена. Судя по опубликованным кадрам, незадолго до случившегося петербуржец засмотрелся в мобильный телефон, из-за чего не заметил, как сорвался вниз на нерабочие пути. После этого один из очевидцев бросился к нему на помощь. К этому времени туда подбежал дежуривший сотрудник полиции. Они помогли пассажиру встать и вызвали медиков.
Напомним, пассажиров метрополитена предупредили об изменениях в работе станции «Горьковская». 9 и 10 ноября вестибюль закроют, он будет работать только на выход. Решение приняли из-за капитального ремонта эскалатора, который там был запланирован. Уже с 11 ноября вестибюль вернется к штатному режиму работы.