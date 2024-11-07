Пассажир упал на нерабочие пути на станции метро «Спортивная» в Петербурге

Накануне, 6 ноября, на станции метро «Спортивная» в Петербурге произошло ЧП — пассажир упал на нерабочие пути. Информацию об этом SPB.KP.RU подтвердили в пресс-службе городской подземки. — Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Мужчину отвезли в больницу, — рассказал представитель петербургского метрополитена. Судя по опубликованным кадрам, незадолго до случившегося петербуржец засмотрелся в мобильный телефон, из-за чего не заметил, как сорвался вниз на нерабочие пути. После этого один из очевидцев бросился к нему на помощь. К этому времени туда подбежал дежуривший сотрудник полиции. Они помогли пассажиру встать и вызвали медиков.