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В Воронеже огонь охватил две постройки — загорелись сарай и баня

Пожар произошел в Коминтерновском районе.

В Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар, в результате которого полностью сгорел сарай и оказалась повреждена огнем пристроенная к нему баня, сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании построек, расположенных на улице Красных Зорь в Воронеже поступил на пульт МЧС в 21:26 в среду, 7 ноября. Огонь был ликвидирован в течение получаса. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники.

В результате возгорания огнем был уничтожен сарай 5×4 м, а пристроенная к нему двухэтажная баня 10×4 м оказалась повреждена пламенем внутри по всей площади. Пострадавших нет.

МЧС