В Воронеже огонь охватил две постройки — загорелись сарай и баня

В Коминтерновском районе Воронежа произошел пожар, в результате которого полностью сгорел сарай и оказалась повреждена огнем пристроенная к нему баня, сообщили пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании построек, расположенных на улице Красных Зорь в Воронеже поступил на пульт МЧС в 21:26 в среду, 7 ноября. Огонь был ликвидирован в течение получаса. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники.
В результате возгорания огнем был уничтожен сарай 5×4 м, а пристроенная к нему двухэтажная баня 10×4 м оказалась повреждена пламенем внутри по всей площади. Пострадавших нет.