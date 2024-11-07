В Воронеже огонь охватил две постройки — загорелись сарай и баня

Сигнал о возгорании построек, расположенных на улице Красных Зорь в Воронеже поступил на пульт МЧС в 21:26 в среду, 7 ноября. Огонь был ликвидирован в течение получаса. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы техники.