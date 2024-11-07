Шпионившего за военными крымчанина осудили за госизмену

По данным ведомства, в июле 2022 года 35-летний житель Ленинского района собрал и передал через интернет-мессенджер с помощью программы-бота, находящейся в администрировании СБУ, сведения о передвижении эшелона военной техники Вооруженных сил РФ на территории Ленинского района. Эти данные могли быть использованы против безопасности страны.