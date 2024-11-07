Шпионившего за военными крымчанина осудили за госизмену

По данным ведомства, в июле 2022 года 35-летний житель Ленинского района собрал и передал через интернет-мессенджер с помощью программы-бота, находящейся в администрировании СБУ, сведения о передвижении эшелона военной техники Вооруженных сил РФ на территории Ленинского района. Эти данные могли быть использованы против безопасности страны.
Его признали виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.
Также ранее суд в Крыму приговорил 62-хлетнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.