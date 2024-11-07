Участников ОПГ из Братска обвиняют в массовых убийствах

Одним из наиболее резонансных преступлений стало массовое убийство 23 мая 2003 года на трассе Усть-Кут — Звездный, когда группа напала на криминального авторитета «Короля» и его спутников. В результате этого нападения три человека были убиты. Расследование этого дела было объединено с другими делами о десяти убийствах и одном покушении, в том числе исчезновением людей, предположительно связанных с бандитскими группировками, а также гибели несовершеннолетнего. Что касается рэкета, то, по данным СКР, речь идет о вымогательстве 1,5 млрд рублей, а также акций и недвижимости у предпринимателей, занимавшихся лесозаготовками. Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к целому ряду других убийств и похищений людей.