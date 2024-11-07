Участников ОПГ из Братска обвиняют в массовых убийствах

Участники братской организованной преступной группы, задержанные в различных регионах России, обвиняются в ряде преступлений, в том числе вымогательстве и массовых убийствах. СКР выдвинул обвинения в совершении около полутора десятков убийств и покушений. Среди них предполагаемый «авторитет» группировки, недавно отбывший срок за убийство мужчины под окнами родильного дома, где находилась его жена, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсантъ» (18+).
В рамках расследования Басманный районный суд продлил арест пяти фигурантам дела. Все задержанные были арестованы в разных городах, включая Братск, и отправлены в Москву для дальнейшего расследования.
Следствие считает, что большинство обвиняемых, за исключением одного, являются предпринимателями. Согласно данным следствия, они причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Братска и Иркутской области в период с 1995 по 2005 годы.
Одним из наиболее резонансных преступлений стало массовое убийство 23 мая 2003 года на трассе Усть-Кут — Звездный, когда группа напала на криминального авторитета «Короля» и его спутников. В результате этого нападения три человека были убиты. Расследование этого дела было объединено с другими делами о десяти убийствах и одном покушении, в том числе исчезновением людей, предположительно связанных с бандитскими группировками, а также гибели несовершеннолетнего. Что касается рэкета, то, по данным СКР, речь идет о вымогательстве 1,5 млрд рублей, а также акций и недвижимости у предпринимателей, занимавшихся лесозаготовками. Кроме того, фигурантов проверяют на причастность к целому ряду других убийств и похищений людей.
В ходе судебных разбирательств защитники обвиняемых пытались добиться изменения меры пресечения на домашний арест, однако суд отказал, учитывая возможные пожизненные сроки для фигурантов. Несмотря на серьезные обвинения, только один из участников признал свою вину, остальные утверждают о необоснованности выдвинутых против них обвинений.
При этом следует отметить, что один из обвиняемых, в свое время перебравшийся из Братска в Москву, только несколько лет назад освободился из заключения. По данным следствия, в 2001 году возле роддома в Зеленограде он встретил земляка, предположительно связанного с братской ОПГ, но затем решившего завязать с криминалом. В ходе стычки мужчина скончался от 51 удара отверткой в жизненно важные органы, нанесенных «авторитетом». Причем жертва шла к жене, находившейся в роддоме. Обвиняемый получил восьмилетний срок, который отбывал с 2011 года.