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На Малиновского в Ростове автобус протаранил легковой транспорт

Авария с участием автобуса, грузовика и легковушек произошла в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

На Малиновского в Ростове-на-Дону в аварию попали пассажирский автобус, грузовик и легковые машины. Пост об этом происшествии опубликовали в социальных сетях вечером 6 ноября.

Очевидцы сообщили, что «автобус и грузовое авто вылетели на тротуар, также пострадали еще две легковушки».

После случившегося, по словам ростовчан, были полностью перекрыты две полосы движения в сторону Всесоюзной. Пробка некоторое время сохранялась от пересечения Малиновского и Каширской, до пересечения Стачки и Малиновского.

Официальной информации от Госавтоинспекции по ДТП пока не поступало.