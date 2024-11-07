На Малиновского в Ростове автобус протаранил легковой транспорт

На Малиновского в Ростове-на-Дону в аварию попали пассажирский автобус, грузовик и легковые машины. Пост об этом происшествии опубликовали в социальных сетях вечером 6 ноября.
Очевидцы сообщили, что «автобус и грузовое авто вылетели на тротуар, также пострадали еще две легковушки».
После случившегося, по словам ростовчан, были полностью перекрыты две полосы движения в сторону Всесоюзной. Пробка некоторое время сохранялась от пересечения Малиновского и Каширской, до пересечения Стачки и Малиновского.
Официальной информации от Госавтоинспекции по ДТП пока не поступало.