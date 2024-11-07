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Подвал дома затопило в Иркутской области из-за некачественной работы подрядчика

Жильцам, в том числе детям-сиротам, причинили существенный вред.

Источник: Комсомольская правда

В Приангарье генеральный директор строительной компании предстанет перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при строительстве домов для детей-сирот. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре по Иркутской области.

Версия следствия состоит в том, что подрядчик нарушил нормы при строительстве канализации в доме № 16 по улице Известковая в Шелехове. Из-за этого система вышла из строя, подвал затопило.

— Жильцам, проживающим в указанном доме, в том числе детям-сиротам, причинен существенный вред и тяжкие последствия в виде нарушения их конституционных прав, — рассказывают в пресс-службе комитета.

Сейчас уголовное дело направили в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьница из Бурятии пришла домой и нашла тело своей матери. Правоохранители выяснили, что женщину убил гражданский муж.

ЖКХ