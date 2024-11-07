Два человека погибли в ДТП с отлетевшим прицепом авто в Брестской области

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что было установлено, что прицеп куплен примерно два месяца назад, у него нет разрешения для участия в дорожном движении. Под одной из версий случившегося, транспорт с прицепом были загружены более допустимой нормы. В отношении водителя микроавтобуса заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.