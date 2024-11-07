Два человека погибли в ДТП с отлетевшим прицепом авто в Брестской области. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что 6 ноября примерно в 23.00 29-летний житель Столинского района, находившийся за рулем микроавтобуса Mercedes с прицепом, ехал по автодороге Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин». Согласно предварительным данным, на 107 километре около агрогородка Плещицы прицеп отсоединился от машины и выехал на полосу встречного движения, где врезался в авто Ford. За рулем легкового автомобиля находился 28-летний водитель.
В Брестской области прицеп отлетел от авто и врезался в Ford, выехав на встречку. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В МВД сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний и 62-летнй пассажиры легковушки (минчане) погибли. Водитель и 37-летняя пассажир Ford были доставлены в больницу.
В Брестской области прицеп отлетел от авто и врезался в Ford, выехав на встречку. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что было установлено, что прицеп куплен примерно два месяца назад, у него нет разрешения для участия в дорожном движении. Под одной из версий случившегося, транспорт с прицепом были загружены более допустимой нормы. В отношении водителя микроавтобуса заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
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