Прямые авиарейсы из Уфы в Таиланд запустят в ноябре

У жителей Башкирии появится возможность напрямую из Уфы попасть на популярные курорты Таиланда — Пхукет и Паттайя. В ноябре из столицы республики начнут летать самолеты в экзотическую страну.
Так, 11 ноября, первый рейс полетит на Пхукет. Далее полеты будут совершать два раза в 12−13 дней. Через неделю рейсы из Уфы запускаются на Паттайя. Частота полетов два раза в месяц.
В небе пассажирам придется пробыть более восьми часов.
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