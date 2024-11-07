Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые авиарейсы из Уфы в Таиланд запустят в ноябре

Из Уфы запускают прямые рейсы в Таиланд.

Источник: Комсомольская правда

У жителей Башкирии появится возможность напрямую из Уфы попасть на популярные курорты Таиланда — Пхукет и Паттайя. В ноябре из столицы республики начнут летать самолеты в экзотическую страну.

Так, 11 ноября, первый рейс полетит на Пхукет. Далее полеты будут совершать два раза в 12−13 дней. Через неделю рейсы из Уфы запускаются на Паттайя. Частота полетов два раза в месяц.

В небе пассажирам придется пробыть более восьми часов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.