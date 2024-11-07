Под Волгоградом механизатор перевел мошенникам 3,5 млн рублей

41-летний механизатор из Алексеевского района лишился 3,5 миллионов рублей, поверив телефонным аферистам. Мужчина мечтал о хорошем заработке, поэтому с лек гостью доверился лжеброкерам, предлагавшим быстрый доход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшему предложили инвестировать деньги.