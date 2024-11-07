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Под Волгоградом механизатор перевел мошенникам 3,5 млн рублей

Волгоградцев предупреждают о лжеброкерах.

Источник: Комсомольская правда

41-летний механизатор из Алексеевского района лишился 3,5 миллионов рублей, поверив телефонным аферистам. Мужчина мечтал о хорошем заработке, поэтому с лек гостью доверился лжеброкерам, предлагавшим быстрый доход. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, потерпевшему предложили инвестировать деньги.

— Не проверив легитимность платформы, мужчина вложил стартовый капитал, перечислив свои сбережения на счет физического лица. В общей сложности потерпевший вложил более 3,5 млн рублей кредитных и личных сбережений, — уточнили в полиции региона.

Злоумышленников разыскивают, а волгоградцев предупреждают о преступных схемах. Навязчивые звонки со скрытого номера или мессенджера, обещание невероятной прибыли за короткие сроки, отсутствие лицензии — это явные признаки мошенничества.