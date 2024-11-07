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В России задержали хакеров за заражение телефонов вирусом

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Забайкалье участников кибергруппировки, которые распространяли вирусы для мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба антитеррористической комиссии Забайкальского края.

Источник: Gilles Lambert/CC0

В ведомстве заявили, что злоумышленники действовали на территории Забайкальского и Краснодарского краев, а также в Калининградской области. Они «с 2021 года занимались созданием, использованием и распространением вредоносных приложений для мобильных устройств», говорится в сообщении.

Задержанные таким образом получали доступ к банковским и платежным сервисам потерпевших и крали их деньги, заявили в комиссии. Там отметили, что члены кибергруппировки привлекали к работе сообщников, в том числе граждан Украины.

В комиссии добавили, что против задержанных возбудили уголовное дело, но уголовная статья в сообщении не уточняется.

Ранее россиян предупредили о вирусах, которые злоумышленники распространяют через телеграм-каналы на тему финансов и трейдинга с целью шпионажа и кражи данных.

В сентябре в России начал активно распространяться новый вирус-троян, который маскировался под уведомления от банков. Вредоносный код заражал устройства с операционной системой Android и заставлял пользователей поверить в ложные сообщения о списании денег.