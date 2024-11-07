Некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра

Непогода обрушилась на столицу — астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс — там были разбиты стекла. А служба «112» оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS. Тогда же спасатели призвали астанчан соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах Астаны. Из-за погодных условий накануне также были задержки авиарейсов. Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.