Некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра

Как сообщает пресс-служба АО «Астана-РЭК», из-за сильного порывистого ветра поступает множество заявок от потребителей, преимущественно из частного сектора.
«В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях в районах Сарыарка и Алматы (мкр. Юго-Восток, правая сторона). Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники», — говорится в сообщении коммунального предприятия.
Сейчас, как заверили в компании, проводятся работы для оперативного восстановления электроснабжения в Астане. Накануне в Астане было объявлено штормовое предупреждение.
Непогода обрушилась на столицу — астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс — там были разбиты стекла. А служба «112» оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS. Тогда же спасатели призвали астанчан соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах Астаны. Из-за погодных условий накануне также были задержки авиарейсов. Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.