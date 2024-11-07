В России возбудили рекордное количество уголовных дел на врачей

По данным «Медвестника», в прошлом году в СКР поступило 4 431 обращение, связанное с оказанием медицинских услуг. После их рассмотрения следователи возбудили 2 332 уголовных дела. Для сравнения, в 2022 году только по 32% жалоб инициировали уголовные процессы, в 2021 году — по 33%.
Чаще всего медикам инкриминируется причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, неоказание помощи больному. Также врачей привлекают к ответственности за незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности, нарушение санитарно-эпидемиологических правил и по другим «врачебным» статьям.
Только 44% возбужденных уголовных дел в отношении медиков были завершены. При этом до судебного разбирательства довели только 149 дел в отношении 177 медработников. Такая статистика свидетельствует о дефиците доказательств у следователей, подтверждающих проступки врачей. Прокуратура в итоге не поддерживает обвинения, предъявляемые медикам.
Оправдательные приговоры по врачебным статьям выносятся крайне редко. В 2023 году их было всего восемь, в 2022 и 2021 году — по 17.