В России возбудили рекордное количество уголовных дел на врачей

По данным «Медвестника», в прошлом году в СКР поступило 4 431 обращение, связанное с оказанием медицинских услуг. После их рассмотрения следователи возбудили 2 332 уголовных дела. Для сравнения, в 2022 году только по 32% жалоб инициировали уголовные процессы, в 2021 году — по 33%.