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С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости️. Уголовное дело по факту кражи 1,5 тонны красной икры с завода возбуждено в Камчатском крае, сообщили в УМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

По предварительным данным, еще 3 ноября неизвестные пробрались на склад одной из компаний и похитили ценный деликатес.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Кража” в особо крупном размере», — сказал представитель ведомства.

По данным корреспондента РИА Новости, стоимость килограмма икры на рынке Петропавловска-Камчатского составляет от 7 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от вида лосося, из которого она изготовлена. Таким образом, стоимость похищенного может варьироваться от 10,5 миллиона рублей до 12,7 миллиона рублей.