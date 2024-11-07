С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры

По данным корреспондента РИА Новости, стоимость килограмма икры на рынке Петропавловска-Камчатского составляет от 7 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от вида лосося, из которого она изготовлена. Таким образом, стоимость похищенного может варьироваться от 10,5 миллиона рублей до 12,7 миллиона рублей.