Полиция установила личность жителя Уфы, пнувшего своего ребенка в лифте

Стала известна личность мужчины, пнувшего ребенка в лифте дома на Королева в Уфе. Напомним, семья с двумя детьми ожидала прибытие лифта в подъезде, когда двери открылись старший ребенок поспешил войти и случайно толкнул младшего. Это взбесило отца семь и он пнул мальчика со всей силой ногой, впечатав его в стену лифта.
Как сообщили в МВД по РБ, на мужчину за неисполнение родительских обязанностей завели административное дело.
Ранее жена мужчины не стала подавать заявление в органы.
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