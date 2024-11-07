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Полиция установила личность жителя Уфы, пнувшего своего ребенка в лифте

В Уфе полиция нашла мужчину, пнувшего ребенка в лифте.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна личность мужчины, пнувшего ребенка в лифте дома на Королева в Уфе. Напомним, семья с двумя детьми ожидала прибытие лифта в подъезде, когда двери открылись старший ребенок поспешил войти и случайно толкнул младшего. Это взбесило отца семь и он пнул мальчика со всей силой ногой, впечатав его в стену лифта.

Как сообщили в МВД по РБ, на мужчину за неисполнение родительских обязанностей завели административное дело.

Ранее жена мужчины не стала подавать заявление в органы.

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