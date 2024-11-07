Вестибюль метро «Проспект Славы» в Петербурге закрыли из-за проверки о задымлении

Неожиданные изменения в работе станции метро «Проспект Славы» произошли днем 7 ноября. По техническим причинам был закрыт 1 вестибюль. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
— В 11:13 вестибюль 1 станции «Проспект Славы» закрыт по техническим причинам. Просим пользоваться вестибюлем 2 станции «Проспект Славы», — говорится в сообщении.
Как уточнили SPB.KP.RU в метрополитене, вход в вестибюль закрыли из-за информации о задымлении.
— Пожарные приехали, чтобы проверить информацию о задымлении. Вход закрыли, чтобы спасатели и пассажиры не пересекались. Когда информацию проверят, вход откроют, — добавили в городской подземке.
К слову, ограничения продлились недолго. Уже в 11:41 вестибюль начал работать в обычном режиме.
Напомним, что 9 и 10 ноября вход в вестибюль метро «Горьковская» будет закрыт. Станция будет работать только на выход. Причиной таких изменений стал капитальный ремонт эскалатора, к которому приступили 21 октября. Пассажирам посоветовали пользоваться наземным общественным транспортом, чтобы доехать до ближайших станций метро.