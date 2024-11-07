Вестибюль метро «Проспект Славы» в Петербурге закрыли из-за проверки о задымлении

Напомним, что 9 и 10 ноября вход в вестибюль метро «Горьковская» будет закрыт. Станция будет работать только на выход. Причиной таких изменений стал капитальный ремонт эскалатора, к которому приступили 21 октября. Пассажирам посоветовали пользоваться наземным общественным транспортом, чтобы доехать до ближайших станций метро.