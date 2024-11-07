Празднование юбилея в Иркутске завершилось трагедией: именинник умер

Житель Иркутска праздновал свjt 45-летие, ничего не предвещало беды. Однако, вернувшись домой, поссорился с женой. В какой-то момент женщина достала кухонный нож, и ударил супруга в грудь. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР и прокуратуре по Иркутской области.
Раненый мужчина отправился искать помощь, однако дальше лестничной клетки уйти не удалось. От полученных ранений он скончался, позже соседи, увидевшие тело, вызвали врачей. Произошло это 16 февраля 2020 года на улице Севастопольской.
— Женщина признала вину частично, пояснив, что ударила по неосторожности. Присяжные заседатели единодушно признали подсудимую виновной в умышленном нанесении ножевого ранения, но заслуживающей снисхождения. Она взята под стражу, — рассказали в пресс-службе комитета.
Суд вынес приговор. Женщина отправится в колонию общего режима на шесть лет. Помимо этого родственница погибшего подала иск о возмещении моральной компенсации, теперь подсудимая обязана выплатить 500 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кухонный работник из Братска отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей.