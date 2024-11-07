Празднование юбилея в Иркутске завершилось трагедией: именинник умер

Житель Иркутска праздновал свjt 45-летие, ничего не предвещало беды. Однако, вернувшись домой, поссорился с женой. В какой-то момент женщина достала кухонный нож, и ударил супруга в грудь. Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР и прокуратуре по Иркутской области.