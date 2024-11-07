Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Самары

В июле текущего года Басманный районный суд Москвы признал экс-адвоката виновным в распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Бывший правозащитник был заочно приговорен к 11 годам колонии общего режима со штрафом на сумму 4,5 млн руб. Также суд запретил Марку Фейгину (признан иноагентом) четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Суд установил, что в апреле 2022 года бывший адвокат в интервью израильскому Channel 9 рассказал об убийстве российскими военными мирных жителей в городе Буча. Видеозапись интервью была опубликована на YouTube. В том же месяце Марк Фейгин в стриме под названием «Резня в Буче» на YouTube-канале Feygin News распространил фейки о российской армии, считает следствие. Кроме того, прокуратура выявила минимум два эпизода дискредитации российской армии со стороны бывшего правозащитника.
Марк Фейгин был заместителем мэра Самары после избрания градоначальником Георгия Лиманского в 1997 году. В качестве вице-мэра с 1997 по 2007 год он руководил представительством Самары в Москве.