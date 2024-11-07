Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Самары

Суд установил, что в апреле 2022 года бывший адвокат в интервью израильскому Channel 9 рассказал об убийстве российскими военными мирных жителей в городе Буча. Видеозапись интервью была опубликована на YouTube. В том же месяце Марк Фейгин в стриме под названием «Резня в Буче» на YouTube-канале Feygin News распространил фейки о российской армии, считает следствие. Кроме того, прокуратура выявила минимум два эпизода дискредитации российской армии со стороны бывшего правозащитника.