11 районов Новосибирской области остались без света из-за ветра

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупреждали об усилении ветра 7 и 8 ноября. По информации ведомства, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в Новосибирске ветер снес крышу на улице Крамского и опрокинул остановку на Большевистской. А в поселке Гвардейский упавшее дерево перегородило пешеходную дорогу.