11 районов Новосибирской области остались без света из-за ветра

Штормовой ветер повредил линии электропередач, из-за чего 11 районов Новосибирской области остались без света. Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский и Северный.
Сейчас в ликвидации аварий, вызванных штормовым ветром, задействованы более 150 человек, 40 бригад и почти 60 единиц техники, сообщает пресс-служба «Россетей».
Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупреждали об усилении ветра 7 и 8 ноября. По информации ведомства, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в Новосибирске ветер снес крышу на улице Крамского и опрокинул остановку на Большевистской. А в поселке Гвардейский упавшее дерево перегородило пешеходную дорогу.