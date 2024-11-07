Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 районов Новосибирской области остались без света из-за ветра

К ликвидации аварий привлекли более 150 человек.

Источник: AP 2024

Штормовой ветер повредил линии электропередач, из-за чего 11 районов Новосибирской области остались без света. Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский и Северный.

Сейчас в ликвидации аварий, вызванных штормовым ветром, задействованы более 150 человек, 40 бригад и почти 60 единиц техники, сообщает пресс-служба «Россетей».

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС предупреждали об усилении ветра 7 и 8 ноября. По информации ведомства, порывы ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в Новосибирске ветер снес крышу на улице Крамского и опрокинул остановку на Большевистской. А в поселке Гвардейский упавшее дерево перегородило пешеходную дорогу.

ЖКХ