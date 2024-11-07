Глава Следкома занялся конфликтом с подростками-цыганами в Волжском

«В Telegram-канале сообщается о противоправных действиях цыган в отношении подростков. Говорится, что они вымогают деньги у несовершеннолетних и угрожают им. Обращения родителей детей в полицию не дали результатов», — уточняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.