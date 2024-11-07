Глава Следкома занялся конфликтом с подростками-цыганами в Волжском

Уголовное дело возбудили в Волжском Волгоградской области после того, как стало известно о конфликте с участием несовершеннолетних посетителей ТЦ «ПланетаЛето» и стайки цыган подросткового возраста.
Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, которому также стало известно об инциденте, попавшем на видео, распространенных в Telegram.
«В Telegram-канале сообщается о противоправных действиях цыган в отношении подростков. Говорится, что они вымогают деньги у несовершеннолетних и угрожают им. Обращения родителей детей в полицию не дали результатов», — уточняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.
В Волжском проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства попавшего на видео инцидента. Работают следователи-криминалисты областного управления ведомства. Ход следствия контролирует руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов. Глава ведомства ждет доклада.
Также в Волжском разбираются в инциденте в другой торговой точке, где мужчина, представившийся «кадыровцем» оскорбил сотрудников и посетителей.