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Глава Следкома занялся конфликтом с подростками-цыганами в Волжском

В Telegram-канале, разместившем видео, сообщается о вымогательстве деньги у несовершеннолетних, обращения родителей в полицию не дали результатов.

Уголовное дело возбудили в Волжском Волгоградской области после того, как стало известно о конфликте с участием несовершеннолетних посетителей ТЦ «ПланетаЛето» и стайки цыган подросткового возраста.

Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, которому также стало известно об инциденте, попавшем на видео, распространенных в Telegram.

«В Telegram-канале сообщается о противоправных действиях цыган в отношении подростков. Говорится, что они вымогают деньги у несовершеннолетних и угрожают им. Обращения родителей детей в полицию не дали результатов», — уточняет представитель волгоградского Следкома Наталия Рудник.

В Волжском проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства попавшего на видео инцидента. Работают следователи-криминалисты областного управления ведомства. Ход следствия контролирует руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов. Глава ведомства ждет доклада.

Также в Волжском разбираются в инциденте в другой торговой точке, где мужчина, представившийся «кадыровцем» оскорбил сотрудников и посетителей.

СК