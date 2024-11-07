Пульс 140 ударов в минуту, губы посинели, дыхание едва не остановилось: врач из Читы дважды спасла пассажиров самолета

«Одному из пассажиров очень плохо, срочно требуется доктор», — борт, следовавший маршрутом Хабаровск-Чита, едва успел оторваться от земли, как вдруг стюардесса сделала объявление по громкой связи. В помощи медика нуждался 21-летний парень, пожаловавшийся на головную боль. У сибиряка участился пульс до 140 ударов в минуту, побледнело лицо, посинели губы, он стал тяжело дышать. Однако его ангелом хранителем на высоте стала Оксана Давлетшина, врач-невролог высшей категории, заведующая отделением неврологии Краевой клинической больницы в Чите. Подробности — в материале КП-Иркутск.
В школе определила свое будущее.
Оксана посвятила спасению людей 27 лет. Хотя в школьные годы взрослые пророчили блестящее будущее… модельера. В детстве девочка шила красивые костюмы. А еще училась на одни пятерки, удивляла актерской игрой в постановках, пела, играла на гитаре, писала стихи и занималась спортом. Но сама она определилась с будущим уже в восьмом классе.
— Твердо решила стать военным врачом! — рассказывает Оксана коллегам ККБ. — С того момента начала изучать химию и биологию, заниматься в школе юного медика при больнице.
После окончания школы сибирячка училась в Читинском мединституте, затем в Томской сибирской военной академии, далее стала студенткой Нижегородской академии погранвойск. Однако судьба распорядилась так, что Оксана вновь оказалась в родном Забайкалье.
— Сначала подрабатывала санитаркой, затем — медсестрой в нейрохирургическом отделении клинической больницы. В ординатуру поступила в неврологию, где и работаю с апреля 2000 года, — говорит доктор.
Спустя время она возглавила отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Здесь оказывают экстренную помощь, спасая пациентов, поступающих на машинах скорой помощи, либо санавиацией.
«Ситуация была страшная».
В августе 2024 года Оксана возвращалась из Владивостока, где принимала участие в работе конгресса медиков, в Читу. Летела домой через Хабаровск. На борту она уже откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, как вдруг ее помощь понадобилась одному из пассажиров. К счастью, ее аптечка всегда при ней. Тонометр показал очень высокое давление: 190 на 120.
— Дала пациенту таблетки и попросила бортпроводников помочь. Молодому человеку положили на голову компресс, опустили спинку кресла, подключили кислородную маску. Не отходила от больного, пока ему не полегчало, — вспоминает Оксана.
О подвиге медика, возможно, так бы никто и не узнал, если бы не письмо с благодарностями от бортпроводницы.
— Обычное дело! — пожимает плечами Оксана. — Любой врач поступил бы точно так же.
Оказывается, еще в 2018 году сибирячка уже спасала жизнь пассажира на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Москву. Тогда у пожилого мужчины давление снизилось до критической точки.
— Ситуация была страшная, понимала, что можем не довезти человека, — вспоминает врач. — Тем не менее, у нас все получилось, мы нормализовали артериальное давление.
Вот так просто, скромно, словно ничего особенного не совершила, говорит об этом Оксана Давлетшина, а ведь она в очередной раз спасла жизнь человеку!
Кстати, Оксана, кроме работы, успевает посвятить время и семье. Она любящая жена и мама. Недавно ее супруг вернулся со специальной военной операции, а сын после службы в армии учится на юриста.