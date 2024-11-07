Пульс 140 ударов в минуту, губы посинели, дыхание едва не остановилось: врач из Читы дважды спасла пассажиров самолета

В августе 2024 года Оксана возвращалась из Владивостока, где принимала участие в работе конгресса медиков, в Читу. Летела домой через Хабаровск. На борту она уже откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, как вдруг ее помощь понадобилась одному из пассажиров. К счастью, ее аптечка всегда при ней. Тонометр показал очень высокое давление: 190 на 120.