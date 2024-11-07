Уфимский школьник поборется за денежный приз в шоу «Умнее всех»

Участником шоу «Умнее всех» стал школьник из Уфы 15-летний Тимур Мусин. Юноша, увлекающийся музыкой и олимпиадами, попытал свои силы в интеллектуальной полосе препятствий, чтобы заработать знаниями денежный приз.
Тимуру предстоит пройти четыре раунда и накопить баллы. Затем очки конвертируются в реальные деньги. Победитель программы проходит дальше и становится суперфиналистом.
Удастся ли уфимскому школьнику выиграть денежный приз, можно увидеть уже сегодня вечером.
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