«Отлетела на несколько метров и громко кричала»: В Перми сбили ученицу гимназии № 33

— Ехал небыстро, дети вылетели на дорогу так резко, что я не успел среагировать, — рассказывает’КП- Пермь«водитель “Хонды”, который сбил девочку. — Стал выкручивать руль — и она в ту сторону, в итоге произошел удар. Думаю, она не сильно пострадала, больше испугалась оттого, что на дорогу упала. Да, головой она ударилась, но, надеюсь, ничего серьезного.