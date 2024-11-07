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«Отлетела на несколько метров и громко кричала»: В Перми сбили ученицу гимназии № 33

В Перми иномарка сбила ученицу гимназии № 33.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 7 ноября, около 13.30 на улице Рабоче-Крестьянской водитель иномарки сбил ученицу гимназии № 33.

— Мы шли забирать детей с уроков и увидели у дороги рядом с гимназией какое-то оживление — стояла полицейская машина, машина пожарных и скорая. Очевидцы сказали, что сбили первоклассницу. От удара она отлетела на несколько метров, а потом громко кричала, плакала, — рассказала «КП-Пермь» мама одного из учеников.

Пока мы общались с очевидцами, девочка находилась в машине скорой помощи, ее осматривали врачи.

— Ехал небыстро, дети вылетели на дорогу так резко, что я не успел среагировать, — рассказывает’КП- Пермь«водитель “Хонды”, который сбил девочку. — Стал выкручивать руль — и она в ту сторону, в итоге произошел удар. Думаю, она не сильно пострадала, больше испугалась оттого, что на дорогу упала. Да, головой она ударилась, но, надеюсь, ничего серьезного.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции — они осматривают место аварии и опрашивают водителя. Девочка по-пержнему находится в машине скорой.