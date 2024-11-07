ТЦ «Гагаринский» эвакуировали в Нижнем Новгороде 7 ноября

Эвакуация прошла в ТЦ «Гагаринский» в Нижнем Новгороде 7 ноября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, на место приехали сотрудники полиции, спасатели и инкассаторы. В региональном ГУ МЧС прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Ранее мы писали, что из-за пожара в квартире на улице Июльских дней пришлось эвакуировать жильцов. В причинах происшествия разбираются дознаватели МЧС.
Напомним, что две бани горели в Нижегородской области 4 ноября.