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ТЦ «Гагаринский» эвакуировали в Нижнем Новгороде 7 ноября

Сработала пожарная сигнализация.

Эвакуация прошла в ТЦ «Гагаринский» в Нижнем Новгороде 7 ноября. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, на место приехали сотрудники полиции, спасатели и инкассаторы. В региональном ГУ МЧС прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ранее мы писали, что из-за пожара в квартире на улице Июльских дней пришлось эвакуировать жильцов. В причинах происшествия разбираются дознаватели МЧС.

Напомним, что две бани горели в Нижегородской области 4 ноября.

МЧС