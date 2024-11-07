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В Омске избили сотрудника минприроды: дело рассмотрят в суде

ОМСК, 7 ноября, ФедералПресс. Следователи довели до суда уголовное дело об избиении сотрудника департамента экологической безопасности минприроды Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Источник: AP 2024

«Уголовное дело о применении насилия к представителю власти направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что инцидент о котором идет речь, произошел в мае этого года на заброшенном участке около СНТ «Горняк». Работники местного предпринимателя, которые в неположенном месте выгружали из автомобиля доски и строительный мусор, пытались запретить специалисту регионального минприроды фиксировать на видеокамеру происходящее. В итоге один из работников забрал видеокамеру и причинил сотруднику телесные повреждения.

В пресс-службе региональной прокуратуры также добавили, что водитель грузовика признал вину, однако мер по возмещению морального вреда не принял.

Напомним, что природоохранная прокуратура смогла добиться ликвидации двух незаконных свалок, находившихся в нескольких километрах от Омска.