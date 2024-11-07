В Омске избили сотрудника минприроды: дело рассмотрят в суде

«Уголовное дело о применении насилия к представителю власти направлено в суд для рассмотрения», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что инцидент о котором идет речь, произошел в мае этого года на заброшенном участке около СНТ «Горняк». Работники местного предпринимателя, которые в неположенном месте выгружали из автомобиля доски и строительный мусор, пытались запретить специалисту регионального минприроды фиксировать на видеокамеру происходящее. В итоге один из работников забрал видеокамеру и причинил сотруднику телесные повреждения.
В пресс-службе региональной прокуратуры также добавили, что водитель грузовика признал вину, однако мер по возмещению морального вреда не принял.
Напомним, что природоохранная прокуратура смогла добиться ликвидации двух незаконных свалок, находившихся в нескольких километрах от Омска.