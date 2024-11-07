В Волгограде осудили отчима за издевательства над 11-летним пасынком

Центральный райсуд Волгограда отправил 42-летнего отчима на полтора года в тюрьму за издевательства над 11-летним пасынком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в июле текущего года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за побои. Но несмотря на это он снова напился и набросился на ребенка с кулаками.
— В порыве гнева мужчина ударил мальчика кулаком по лицу, а затем разбил телевизор, деталь от которого поранила несовершеннолетнему ногу. После данного конфликта ребенок ушел из дома, — уточнили в ведомстве.
Более того, мужчина пытался избить и сотрудников ПДН, которые пришли выяснять обстоятельства преступления. К слову, фигурант так и не признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.