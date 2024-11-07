Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде осудили отчима за издевательства над 11-летним пасынком

Волгоградец едва не покалечил 11-летнего пасынка.

Источник: Комсомольская правда

Центральный райсуд Волгограда отправил 42-летнего отчима на полтора года в тюрьму за издевательства над 11-летним пасынком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в июле текущего года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за побои. Но несмотря на это он снова напился и набросился на ребенка с кулаками.

— В порыве гнева мужчина ударил мальчика кулаком по лицу, а затем разбил телевизор, деталь от которого поранила несовершеннолетнему ногу. После данного конфликта ребенок ушел из дома, — уточнили в ведомстве.

Более того, мужчина пытался избить и сотрудников ПДН, которые пришли выяснять обстоятельства преступления. К слову, фигурант так и не признал свою вину. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.