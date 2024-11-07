В Волгограде осудили отчима за издевательства над 11-летним пасынком

Центральный райсуд Волгограда отправил 42-летнего отчима на полтора года в тюрьму за издевательства над 11-летним пасынком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в июле текущего года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за побои. Но несмотря на это он снова напился и набросился на ребенка с кулаками.