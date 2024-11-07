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В Ростовской области осудили виновницу смертельного ДТП

В Ростовской области виновнице смертельной аварии вынесли приговор.

ДТП произошло в октябре 2023 года.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 40-летняя женщина ехала по второстепенной дороге в Константиновском районе. Она не убедилась в том, что на дороге нет машин, и выехала на главную. В тот момент по главной дороге уже ехал автомобиль. На огромной скорости женщина врезалась в другое авто.

К сожалению, на месте аварии от полученных травм скончался водитель и пассажир.

На виновницу ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с запретом управлять транспортным средством на три года. Свое наказание она будет отбывать в колонии-поселении.

В законную силу приговор не вступил.