В Ростовской области осудили виновницу смертельного ДТП

ДТП произошло в октябре 2023 года.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 40-летняя женщина ехала по второстепенной дороге в Константиновском районе. Она не убедилась в том, что на дороге нет машин, и выехала на главную. В тот момент по главной дороге уже ехал автомобиль. На огромной скорости женщина врезалась в другое авто.
К сожалению, на месте аварии от полученных травм скончался водитель и пассажир.
На виновницу ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с запретом управлять транспортным средством на три года. Свое наказание она будет отбывать в колонии-поселении.
В законную силу приговор не вступил.