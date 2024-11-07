В Ростовской области осудили виновницу смертельного ДТП

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 40-летняя женщина ехала по второстепенной дороге в Константиновском районе. Она не убедилась в том, что на дороге нет машин, и выехала на главную. В тот момент по главной дороге уже ехал автомобиль. На огромной скорости женщина врезалась в другое авто.