Пассажир прыгнул перед поездом на станции метро «Электросила» в Петербурге

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, что как только горожанин упал, к нему на помощь бросились очевидец и дежуривший там сотрудник полиции. Они помогли ему подняться, после чего его госпитализировали. После ЧП представители Прокуратуры Петербургского метрополитена призвали местных жителей быть внимательнее в общественном транспорте города.