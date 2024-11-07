Пассажир прыгнул перед поездом на станции метро «Электросила» в Петербурге

Утро 7 ноября на станции метро «Электросила» в Петербурге выдалось нервным. Один из пассажиров оказался на рельсах. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе городской подземки.
— Мужчина прыгнул перед поездом. Его подняли с путей и передали врачам, — рассказал представитель петербургского метрополитена.
К слову, днем ранее подобное происшествие случилось на станции «Спортивная». Мужчина засмотрелся в мобильный телефон, поэтому не заметил, как угодил на пути. К счастью, это нерабочая зона, то есть там нет рельсов. Однако после падения пассажиру потребовалась помощь медиков.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, что как только горожанин упал, к нему на помощь бросились очевидец и дежуривший там сотрудник полиции. Они помогли ему подняться, после чего его госпитализировали. После ЧП представители Прокуратуры Петербургского метрополитена призвали местных жителей быть внимательнее в общественном транспорте города.