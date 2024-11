«Тут паника». Сотни россиян застряли в круизном лайнере в Японии. Почему они не могут вернуться домой?

Spectrum of The Seas — не первый лайнер компании Royal Caribbean International, у которого в последнее время возникали технические неполадки. В октябре этого года у судна Brilliance of the Sea, которое отправилось в круиз по Карибскому морю, возникли проблемы с двигательной системой, из-за чего более двух тысяч пассажиров застряли на ночь в Мексике.