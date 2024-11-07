«Тут паника». Сотни россиян застряли в круизном лайнере в Японии. Почему они не могут вернуться домой?

Как рассказала одна из участниц круиза, россиянка по имени Юлия, решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию. Однако, по ее словам, пассажирам не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International пока не организовал встречу со своими представителями.