Омич повелся на низкую цену флагманского телефона и потерял 54 тысячи

Полицейским 24-летний омич рассказал, что посещал несколько страниц интернет-магазинов в одном из мессенджеров. Там его внимание привлекла реклама одного из телефонов известного бренда. Мужчину не смутило, что цена по «акции» была всего лишь 13 тыс. рублей.