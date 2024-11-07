Омич повелся на низкую цену флагманского телефона и потерял 54 тысячи

Молодой омич стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина хотел купить несколько флагманских телефонов по очень привлекательной цене, но в итоге лишился 54 тыс. рублей.
Полицейским 24-летний омич рассказал, что посещал несколько страниц интернет-магазинов в одном из мессенджеров. Там его внимание привлекла реклама одного из телефонов известного бренда. Мужчину не смутило, что цена по «акции» была всего лишь 13 тыс. рублей.
Изначально омич не поверил в такую цену и решил посмотреть видеопрезентацию телефона и почитать отзывы покупателей.
Потерпевший оставил заявку, и затем ему написал менеджер магазина. Сотрудник предложил ему перевести деньги за телефон, а затем предложил принять участие в акции «1+1»: по ее условиям, при покупке двух телефонов третий достается абсолютно бесплатно.
На этом «менеджер» не остановился, после оплаты двух телефонов он попросил перевести ему еще 26 тыс. рублей. Затем мошенник перестал выходить на связь и стер всю переписку. Тогда омич обратился в полицию.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества.