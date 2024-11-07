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Пятеро новосибирцев пойдут под суд за вымогательство и похищение людей

Они собирались присвоить деньги дропперов.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых жителей Новосибирска возрастом от 20 до 29 лет обвиняют в вымогательстве, краже и похищении людей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Новосибирской области, злоумышленники узнали о дропперах, которые обналичивают деньги с банковских карт, и решили присвоить средства.

— Обвиняемые получили информацию, что у дропперов имеются 300 тысяч. Фигуранты подкараулили их в микрорайоне Ясный берег и привели в квартиру, которую взяли в аренду. Затем злоумышленники забрали мобильные телефоны и, продолжая избивать, требовали деньги, информируют в региональном СУ СКР.

В момент вымогательства злоумышленники выяснили, что деньги находятся у других дропперов, встреча с которыми запланирована у железнодорожного вокзала мегаполиса.

— Приехавших к месту встречи новосибирцев злоумышленники насильно вытащили из машины, используя травматические пистолеты. Противоправные действия сопровождались требованиями отдать 300 тысяч рублей. Затем похитители усадили их в свои автомобили и увезли с вокзала, информируют в прокуратуре Новосибирской области.

На злоумышленников возбудили ряд уголовных дел, в числе которых по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), по пунктам «а», «г», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), по пунктам «а», «в», «г», «ж», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело рассмотрят в суде по существу.