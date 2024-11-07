Пятеро новосибирцев пойдут под суд за вымогательство и похищение людей

Пятерых жителей Новосибирска возрастом от 20 до 29 лет обвиняют в вымогательстве, краже и похищении людей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Новосибирской области, злоумышленники узнали о дропперах, которые обналичивают деньги с банковских карт, и решили присвоить средства.