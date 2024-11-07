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Машина вспыхнула на Ленинском проспекте в Воронеже

На место выехали пожарные.

На левом берегу Воронежа днем в четверг, 7 ноября, загорелся автомобиль на Ленинском проспекте. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях. На записях видно, что машина полыхает прямо на проезжей части.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что сообщение о горящей машине поступило в 12:22. На место выехали пожарные подразделения. Другой информации у ведомства пока нет. Вечером среды, 6 ноября, пожар произошел на улице Красных Зорь в Коминтерновском районе Воронежа. По словам горожан, был слышен громкий хлопок.

МЧС