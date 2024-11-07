Машина вспыхнула на Ленинском проспекте в Воронеже

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что сообщение о горящей машине поступило в 12:22. На место выехали пожарные подразделения. Другой информации у ведомства пока нет. Вечером среды, 6 ноября, пожар произошел на улице Красных Зорь в Коминтерновском районе Воронежа. По словам горожан, был слышен громкий хлопок.