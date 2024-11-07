Проглоченная жителем Башкирии кость проткнула ему мочевой пузырь

Врачи Бирской больницы спасли жизнь 70-летнему мужчине. Жителя Башкирии в медучреждение доставили скорой помощью. Медикам он рассказал, что у него возникли трудности с мочеиспусканием, а цвет самой мочи изменился. Обследование показало, что в мочевом пузыре мужчины есть инородное тело.