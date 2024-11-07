Проглоченная жителем Башкирии кость проткнула ему мочевой пузырь

Врачи Бирской больницы спасли жизнь 70-летнему мужчине. Жителя Башкирии в медучреждение доставили скорой помощью. Медикам он рассказал, что у него возникли трудности с мочеиспусканием, а цвет самой мочи изменился. Обследование показало, что в мочевом пузыре мужчины есть инородное тело.
Оказалось, что бирянин проглотил во время еды кость, а мужчина ничего не заметил из-за зубных протезов.
— Кость прошла через весь желудочно-кишечный тракт, повредила стенку сигмовидной кишки и проткнула мочевой пузырь. Из-за этого образовался свищ, — рассказали в пресс-службе минздрава РБ.
Пациент прооперировали и после улучшения состояния выписали домой.
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