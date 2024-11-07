Главу турфирмы осудили на 5 лет после выселения детей из отеля в Турции

Вугар Алакбаров взят под стражу в зале суда. Головинская межрайонная прокуратура запрашивала для предпринимателя 8 лет колонии общего режима.
Алакбарова признали виновным в 40 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб от его действий оценили в сумму, превышающую 3,9 млн руб.
По версии следствия, Вугар Алакбаров, занимая должность руководителя «Колибри-Тур МСК» и подконтрольного ему ИП Маркина, продавал турпутевки, хотя обе организации не имели на это законных оснований. Сведения об возглавляемых им компаниях не были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, отметили в прокуратуре.
Летом 2023 года Алакбаров взял на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, получил многомилионную предоплату, однако не оплатил проживание детей в отеле и не купил им обратные билеты в Москву. Выселение из отеля ночью подвергло жизни детей опасности, посчитали в прокуратуре.
Инцидент, из-за которого было возбуждено дело, произошел 2 августа 2023 года. 90 детей были вынуждены ночью покинуть отель Omorfi Garden Resort за несколько дней до окончания поездки. Пострадавшие рассказали «Ъ FM», что после выселения дети ночевали в автобусах или на лавках в парке. В другой отель их заселили только через сутки, но и пребывание там было ограничено из-за овербукинга.