Главу турфирмы осудили на 5 лет после выселения детей из отеля в Турции

Инцидент, из-за которого было возбуждено дело, произошел 2 августа 2023 года. 90 детей были вынуждены ночью покинуть отель Omorfi Garden Resort за несколько дней до окончания поездки. Пострадавшие рассказали «Ъ FM», что после выселения дети ночевали в автобусах или на лавках в парке. В другой отель их заселили только через сутки, но и пребывание там было ограничено из-за овербукинга.