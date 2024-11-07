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Женщина, повредившая ногу в метро Екатеринбурга, получит компенсацию

В Екатеринбурге присуждена компенсация морального вреда местной жительнице, получившей травмы в метро.

Также суд постановил оплатить женщине расходы на лечение в связи с травмированием.

Работник прокуратуры Верх-Исетского района принял участие в рассмотрении гражданского дела по иску жительницы 1988 года рождения к ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен».

В ходе рассмотрения дела установлено, что 2 февраля 2024 года женщина оплатила проезд на станции метро «Ботаническая», проходя на разрешающий сигнал контрольного пункта, она получила удар створками турникета. Пострадавшая получила повреждения коленно-связочного аппарата правого коленного сустава.

В клинике установили повреждения: деформирующий артроз правого коленного сустава 1−2 стадии, частичное повреждение передней крестообразной связки.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбург удовлетворил иск, взыскав в пользу женщины с ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен» компенсацию морального вреда — 80 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на лечение и реабилитацию — более 66 тысяч рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в метро Екатеринбурга на пути упала женщина. Инцидент произошел на станции метро «Ботаническая». По данным источника URA.RU, женщина была в состоянии опьянения. Ее удалось оперативно достать.