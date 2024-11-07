Женщина, повредившая ногу в метро Екатеринбурга, получит компенсацию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбург удовлетворил иск, взыскав в пользу женщины с ЕМУП «Екатеринбургский Метрополитен» компенсацию морального вреда — 80 тысяч рублей, а также компенсацию расходов на лечение и реабилитацию — более 66 тысяч рублей.