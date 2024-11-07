Бастрыкин поручил возбудить дело о падении глыбы льда на женщину в Перми

Как рассказывает ведомство, к председателю СКР обратилась жительница региона, мама которой пострадала из-за падения глыбы льда с крыши дома. 71-летняя женщина находилась возле многоквартирного дома на улице Подлесной в Перми, когда на неё рухнул массив льда и снега.