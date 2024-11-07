Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить дело о падении глыбы льда на женщину в Перми

К главе СК РФ обратилась дочь пострадавшей.

Источник: Аргументы и факты

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения глыбы льда на пожилую женщину в Перми, сообщает информационный центр СК России.

Как рассказывает ведомство, к председателю СКР обратилась жительница региона, мама которой пострадала из-за падения глыбы льда с крыши дома. 71-летняя женщина находилась возле многоквартирного дома на улице Подлесной в Перми, когда на неё рухнул массив льда и снега.

«В результате инцидента пострадавшая получила телесные повреждения, ей потребовалось длительное лечение. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен», — рассказывает информационный центр СК России.

Дочь пострадавшей сообщила, что не согласна с результатами установленных обстоятельств, при которых травмировалась её мать. Уточняется, что ранее СУ СКР по Пермскому краю проводило процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах и завершении расследования.

Центральный аппарат ведомства также взял исполнение поручения председателя на контроль.

СК