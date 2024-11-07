В мэрии Омска рассказали, кто виноват в том, что ветром снесло крышу

Ранее мы сообщали, что в связи с непогодой, которая продержится в Омске и сегодня, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска переведено на особый режим работы. Днём в каждом округе города дежурит от 10 до 17 единиц снегоуборочной техники. В ночное время город убирали и обрабатывали проезжую часть около 100 машин.