В мэрии Омска рассказали, кто виноват в том, что ветром снесло крышу

В Омске 6 ноября ветер снёс крышу с магазина на ул. 1-й Енисейской. На кадрах, опубликованных омичами, видно, как железная крыша лежит на припаркованных автомобилях.
Сообщается, что пострадало 6 автомобилей. В мэрии Омска в комментариях под одним из постов отметили, что владельцы автомобилей имеют право подать в суд на собственников здания, который виноват в том, что ветер снёс крышу. Также последствия обрушения крыши тоже должны убирать собственники.
Ранее мы сообщали, что в связи с непогодой, которая продержится в Омске и сегодня, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска переведено на особый режим работы. Днём в каждом округе города дежурит от 10 до 17 единиц снегоуборочной техники. В ночное время город убирали и обрабатывали проезжую часть около 100 машин.