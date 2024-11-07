Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Артемьеву… Срок меры — 25.12.2024», — информирует пресс-служба.
О его задержании и предъявлении обвинения в покушении на убийство СК РФ сообщил накануне.
Злоумышленник с ножом напал на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов 25 октября. По данным петербургского главка СК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались пять человек, в том числе четверо — в тяжелом состоянии. Артемьев также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.