Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу

Злоумышленник с ножом напал на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов 25 октября. По данным петербургского главка СК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались пять человек, в том числе четверо — в тяжелом состоянии. Артемьев также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.