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Жителя Петербурга, напавшего на посетителей магазина, заключили под стражу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу до 25 декабря петербуржца, напавшего с ножом на посетителей супермаркета «Окей» и ранившего пятерых человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Артемьеву… Срок меры — 25.12.2024», — информирует пресс-служба.

О его задержании и предъявлении обвинения в покушении на убийство СК РФ сообщил накануне.

Злоумышленник с ножом напал на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов 25 октября. По данным петербургского главка СК, были госпитализированы четыре человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что в больницах оказались пять человек, в том числе четверо — в тяжелом состоянии. Артемьев также был доставлен в медучреждение, ему диагностировали острый психоз.