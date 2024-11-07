Под Воронеже грузовик протаранил рейсовый автобус: двое пострадали

По предварительным данным, грузовик направлялся со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. В районе 470 километра автодороги 59-летний водитель большегруза нарушил правила расположения транспортного средства, в результате чего влетел в Neoplan.А в Новоусманском районе водитель Opel вылетел вчера утром на встречку, где столкнулся в ВАЗом. В итоге водитель легковушки скончался на месте, его пассажир, а также водитель иномарки — попали в больницу.