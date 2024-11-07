По предварительным данным, грузовик направлялся со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. В районе 470 километра автодороги 59-летний водитель большегруза нарушил правила расположения транспортного средства, в результате чего влетел в Neoplan.А в Новоусманском районе водитель Opel вылетел вчера утром на встречку, где столкнулся в ВАЗом. В итоге водитель легковушки скончался на месте, его пассажир, а также водитель иномарки — попали в больницу.
Под Воронеже грузовик протаранил рейсовый автобус: двое пострадали
Попытка починить сломавшийся посреди трассы автобус закончилась для 45-летнего водителя транспортного средства больницей. Его и одного из пассажиров — мужчину 56 лет — который находился рядом, сбил Dongfeng с полуприцепом. ДТП на трассе М-4 «Дон» на территории Рамонского района произошло около 21.50 в среду, 6 ноября. Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили к медикам.