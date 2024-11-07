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Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны РФ арестовано на 700 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела экс-главы управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Следствием установлено, что под организацией Овчинникова в 2019—2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона» с помощью подложных торгов похитили комплексы в Москве и Балашихе стоимостью свыше 940 миллионов рублей.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей», — говорится в сообщении.