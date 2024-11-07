Имущество фигурантов дела о хищении недвижимости у Минобороны арестовали

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Овчинникова, Грачева, Асташкина и Потапова на общую сумму более 700 миллионов рублей», — говорится в сообщении.